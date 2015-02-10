Закир Гасанов принял министра экономики Болгарии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с министром экономики Болгарии Божидаром Лукарским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием отношений между Азербайджаном и Болгарией в различных направлениях, а также сотрудничеством в военной области.

Министр обороны проинформировал присутствующих о военно-политической обстановке в регионе, армяно-азербайджанском конфликте.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече также присутствовала посол Болгарии в нашей стране Майя Христова.