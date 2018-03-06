Закир Гасанов посетил передовые подразделения

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны и руководящий состав министерства возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части.

Затем побывав в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, министр обороны наблюдал за передовыми позициями противника. Ознакомившись с оперативной обстановкой, генерал-полковник З. Гасанов проверил боеготовность соединений и воинских частей.

Руководство министерства Обороны высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение, оснащение вооружением, боеприпасами и военной техникой войск, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

В обращении к министру обороны военнослужащие выразили готовность к скорейшему освобождению оккупированных территорий.