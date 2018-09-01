Закир Гасанов: Основным направлением нашей деятельности является подготовка к освобождению оккупированных территорий

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие должностные лица.

Доведя до внимания участников совещания задачи, поставленные Верховным главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым перед армией, Министр обороны особо подчеркнул, что основным направлением мероприятий, проводимых по армейскому строительству, а также в целом нашей деятельности, является подготовка к освобождению оккупированных территорий.Проанализировав проводимую в войсках интенсивную боевую подготовку, повседневную деятельность и организацию боевой работы, всестороннее обеспечение служебной и боевой деятельности, планирование мероприятий по оперативной подготовке, а также текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск, Министр обороны дал соответствующие указания.В то же время генерал-полковник З.Гасанов определил задачи в связи с организацией и проведением учений различного уровня, а также других предусмотренных планом важных мероприятий, в том числе подготовкой личного состава, материально-технических средств, в особенности постов и позиций, расположенных в горной местности к зиме.