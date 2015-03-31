Закир Гасанов: Наша армия способна предотвратить любую военную агрессию против Азербайджана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "31 марта 1918 года является одной из кровавых страниц истории азербайджанского народа. Эти не имеющие аналогов трагедии, сопровождающиеся захватом наших исторических земель, являются продуманной и спланированной политикой геноцида в отношении азербайджанцев со стороны армян".

Как сообщили Report в министерстве обороны, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении по случаю Дня геноцида азербайджанцев - 31 марта.

В выступлении отмечается, что подписанный Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года указ сыграл большую роль в вынесении на суд общественности страны и международной общественности зверств армян и их покровителей в отношении азербайджанского народа.

"Сегодня чтут память жертв геноцида, наших турецких братьев, в тяжелые времена пришедших к нам на помощь, шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Экономика независимой страны динамично развивается. В результате проводимой президентом Ильхамом Алиевым внутренней и внешней политики стремительно растет авторитет страны в мире. Наша армия способна предотвратить любую военную агрессию против Азербайджана. Никто не должен сомневаться в том, что очень скоро мы водрузим трехцветный флаг в Ханкенди, Шуше, Лачине и других оккупированных территориях. Мы добьемся этого вместе под руководством Верховного главнокомандующего. Я верю, что азербайджанский солдат и в дальнейшем будет готов к любому приказу Верховного главнокомандующего, достигнет новых успехов в боевой и общественно-политической подготовке", - подчеркнул в своем выступлении министр обороны.