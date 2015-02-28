​Закир Гасанов: Мы с каждым часом все больше приближаем день освобождения наших земель от оккупации

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Ильхама Алиева начала функционировать новая воинская часть, оснащенная современным оборудованием. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Руководство министерства обороны приняло участие в открытии новой войсковой части в прифронтовой зоне. Они ознакомились с вновь построенным штабным корпусом, солдатскими казармами, боксами для хранения техники, строевым плацом, столовой, санитарной частью, качегаркой и другими вспомогательными сооружениями.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, выступая перед личным составом воинской части, особо отметил пристальное внимание, уделяемое Верховным главнокомандующим военному строительству, повышению психологической и боевой подготовки, а также улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и технического оснащения вооруженных сил.

"Сегодня мы участвуем в открытии нового военного городка. За последние несколько месяцев это уже третий военный городок, который начинает функционировать. Согласно плану в этом году предусматривается открытие еще нескольких воинских частей.

Руководство нашей страны развитие вооруженных сил республики считает одним из главных направлений деятельности государства. Наша армия оснащается современным оружием и техникой, с целью укрепления социальной базы военнослужащих строятся новые военные городки, сдаются в эксплуатацию служебные квартиры для офицеров, прапорщиков. Все это результат заботы и внимания, проявляемого Верховным главнокомандующим по отношению к вооруженным силам нашей страны.

У азербайджанского народа и государства одна проблема - это проблема Нагорного Карабаха. Для положительного её решения проделывается очень большая работа. Укрепление вооруженных сил страны является одной из самых приоритетных задач государства.

На днях наш народ проводил мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида. Мы все, и особенно военнослужащие, не должны забывать о геноциде, совершенном по отношению к нашему народу. Мы уверены, что лица, совершившие этот кровавый акт геноцида, обязательно предстанут перед судом справедливости и понесут заслуженное наказание. Наши вооруженные силы должны быть сильными, чтобы наш народ больше не сталкивался с подобными кровавыми событиями.

Уже близок день освобождения наших земель. Мы с каждым часом, повышая боеготовность наших вооруженных сил, все больше приближаем день освобождения наших земель от оккупации", - сказал министр.

После торжественного прохождения личного состава воинской части перед трибуной, руководство министерства пообедало вместе с военнослужащими.