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    ​Закир Гасанов: Карабахский конфликт является основной угрозой для региональной стабильности

    Министр обороны Азербайджана принял нового посла Беларуси

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в нашей стране Геннадием Ахрамовичем.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Пожелав послу успехов в дипломатической деятельности, министр обороны коснулся успешного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в области военного сотрудничества и деятельности на пути укрепления взаимного доверия.

    Затронув военно-политическую ситуацию в стране, министр отметил, что непрекращающийся на протяжении многих лет армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт представляет основную угрозу для региональной стабильности.

    Поблагодарив за радушный прием, посол обещал направить за время дипломатической деятельности в нашей стране все усилия на развитие двусторонних связей и сотрудничества в военной сфере. Дипломат отметил о наличии перспектив для сотрудничества в различных сферах.

    На встрече были затронуты вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и пр. областях, применения новых военных технологий и подготовки специалистов, коснулись обмена опытом на уровне экспертов Вооруженных сил, организации рабочих встреч и других вопросов. 

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