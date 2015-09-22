​Закир Гасанов: Карабахский конфликт является основной угрозой для региональной стабильности

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в нашей стране Геннадием Ахрамовичем.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Пожелав послу успехов в дипломатической деятельности, министр обороны коснулся успешного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в области военного сотрудничества и деятельности на пути укрепления взаимного доверия.

Затронув военно-политическую ситуацию в стране, министр отметил, что непрекращающийся на протяжении многих лет армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт представляет основную угрозу для региональной стабильности.

Поблагодарив за радушный прием, посол обещал направить за время дипломатической деятельности в нашей стране все усилия на развитие двусторонних связей и сотрудничества в военной сфере. Дипломат отметил о наличии перспектив для сотрудничества в различных сферах.

На встрече были затронуты вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и пр. областях, применения новых военных технологий и подготовки специалистов, коснулись обмена опытом на уровне экспертов Вооруженных сил, организации рабочих встреч и других вопросов.