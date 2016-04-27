​Закир Гасанов довел до внимания бойцов задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Во время визита в подразделения прифронтовой зоны министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания личного состава, несущего боевое дежурство лицом к лицу с противником в высокогорных районах, ряд задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Руководство министерства обороны проверило устойчивость линии обороны, потенциал огневого поражения войск, состояние инженерно-саперных сооружений, морально-психологическое состояние и боевой дух, а также готовность личного состава на боевых позициях, состояние техники и вооружения, организацию материально-технического обеспечения.

Посетивший учебные точки разведподразделений и пункт управления огнем артиллерии, генерал-полковник З.Гасанов отдал соответствующие указы по уделению большего внимания боевой подготовке личного состава с учетом сложности рельефа и характеристики местности.