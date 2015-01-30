​Закир Гаралов взял под личный контроль следствие по делу о заложниках

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Азербайджана взял под свой личный контроль следствие по делу о заложниках, находящихся в руках армянских военных. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что в июле 2014 года Дильгям Аскеров, Шахбаз Гулиев и Гасан Гасанов были взяты в заложники армянскими военнослужащими на территории оккупированного армянами Кельбаджарского района Азербайджана. Д.Аскеров, Ш.Гулиев и Г.Гасанов хотели посетить на оккупированных землях могилы родных и близких. Несмотря на то, что они являлись гражданскими лицами, не участвовали в составе Вооруженных сил и в военных операциях, армянские военные, игнорируя нормы международного права, взяли их в заложники, подвергли пыткам, лишили их элементарного процессуального права, предъявили необоснованные обвинения и осудили их именем непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". Исходя из этого, по факту убийства Г.Гасанова и взятия в заложники Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева Кельбаджарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 115 (нарушение законов и обычаев войны) и ст.116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) УК.