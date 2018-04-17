Закир Гаралов в связи с провокацией в российской прессе обратился к генпрокурору этой страны

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов обратился к генпрокурору Российской Федерации Юрию Чайке в связи с тем, что в информационном портале İz.ru газеты "Известия" 16 апреля 2018 года были продемонстрированы флаг и другие лозунги находящегося на оккупированной территории Азербайджана сепаратистского режима.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

В обращении было подчеркнуто, что незаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, решительно осуждаются и совершенная редакцией портала провокация вызвала широкий общественный резонанс, в связи с чем была выражена уверенность в объективном и справедливом проведении расследования и даче правовой оценки этим действиям в короткие сроки.