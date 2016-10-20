Захарова: Россия приветствует активное участие Турции в решении карабахского конфликта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Россия приветствует активное участие Турции, как члена Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия может только приветствовать, если члены МГ сыграют конструктивную роль в урегулировании (нагорно-карабахского - ред.) конфликта", - заявила М.Захарова.

По ее словам, прямая задача членов МГ ОБСЕ - быть активным и совершать конструктивный вклад в урегулирование карабахского конфликта.