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    Захарова: Россия намерена повысить эффективность в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в этом году

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Россия намерена повышать свою эффективность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в миротворческом процессе вокруг нагорно-карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарована на еженедельном брифинге.

    Комментируя вопрос о том, намерена ли Россия сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в этом году, она подчеркнула, что необходимо повышать в первую очередь эффективность работы.

    "Думаю, этим все и займутся", - добавила М.Захарова.

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