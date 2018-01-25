Захарова: Россия намерена повысить эффективность в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в этом году

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Россия намерена повышать свою эффективность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в миротворческом процессе вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарована на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о том, намерена ли Россия сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в этом году, она подчеркнула, что необходимо повышать в первую очередь эффективность работы.

"Думаю, этим все и займутся", - добавила М.Захарова.