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    Захарова: Роль России в урегулировании карабахского конфликта не претерпела изменений

    Роль России в урегулировании и основы для нашей позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не претерпели изменений

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном изменении состава Минской группы ОБСЕ.

    "У меня нет информации относительно изменений. Я уточню у экспертов, представлю более подробные материалы по этому поводу", - заявила М.Захарова.

    "Роль России в урегулировании и основы для нашей позиции (в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ред.) не претерпели изменений", - добавила официальный представитель.

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