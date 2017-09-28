Захарова: Роль России в урегулировании карабахского конфликта не претерпела изменений

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном изменении состава Минской группы ОБСЕ.

"У меня нет информации относительно изменений. Я уточню у экспертов, представлю более подробные материалы по этому поводу", - заявила М.Захарова.

"Роль России в урегулировании и основы для нашей позиции (в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ред.) не претерпели изменений", - добавила официальный представитель.