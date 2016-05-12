Захарова: Не нужно пытаться искать нюансы в поставках оружия Азербайджану

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не нужно пытаться искать нюансы в поставках оружия Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, М.Захарова заявила, что Россия ведет военно-техническое сотрудничество с другими странами на четкой международно-правовой основе.

"Не нужно ловить какие-то нюансы, пытаться искать в словах двойной и тройной смысл. Вы знаете, что Россия ведет военно-техническое сотрудничество на четкой международно-правовой основе", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста о поставках российского вооружения в Азербайджан.

"Мы прекрасно понимаем сложность ситуации (в Нагорном Карабахе - ред.), и мы понимаем, какие методы действительно, реально, а не на словах, могут привести к успокоению ситуации. К этим методам относятся, прежде всего, методы политико-дипломатического урегулирования", - подчеркнула представитель МИД РФ.