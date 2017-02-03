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    МИД России: Нагорно-карабахский конфликт - угроза безопасности Азербайджана и Армении

    Захарова: Необходимо дождаться контактов Москвы и Вашингтона, чтобы говорить о каком-то обсуждении карабахского вопроса

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Пока не было официальных контактов между США и Россией, не имеет смысла обсуждать возможное обсуждение карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное сотрудничество глав внешнеполитических ведомств России и США по нагорно-карабахскому конфликту.

    "Я хотела бы сказать, не комментируя позицию США, которая вправе оценивать собственные угрозы безопасности самостоятельно, что, безусловно, сам конфликт - это, конечно, прямая угроза безопасности, стабильности, будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, на фоне отсутствия официальных контактов Москвы и Вашингтона, не имеет смысла комментировать возможное обсуждение карабахской проблематики.

    "Давайте дождемся, когда эти контакты состоятся и когда стороны могут пройтись по какому-то кругу вопросов", - добавила она.

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