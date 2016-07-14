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    МИД России: Конкретных дат по проведению встреч по карабахскому конфликту нет

    Контакты поддерживаются не только на уровне личных встреч, они поддерживаются по телефону и по линии посольств

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Дополнительных, конкретных дат по проведению встреч, переговоров по нагорно-карабахскому конфликту нет".

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    "Только закончились в Ереване и Баку переговоры, посвященные мирному урегулированию карабахского конфликта. Пока дополнительных дат по проведению встреч нет, но контакты поддерживаются не только на уровне личных встреч, они поддерживаются по телефону и по линии посольств", - добавила она, отвечая на вопрос по поводу ожидания новых встреч для обсуждения урегулирования конфликта.

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