МИД России: Конкретных дат по проведению встреч по карабахскому конфликту нет

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Дополнительных, конкретных дат по проведению встреч, переговоров по нагорно-карабахскому конфликту нет".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Только закончились в Ереване и Баку переговоры, посвященные мирному урегулированию карабахского конфликта. Пока дополнительных дат по проведению встреч нет, но контакты поддерживаются не только на уровне личных встреч, они поддерживаются по телефону и по линии посольств", - добавила она, отвечая на вопрос по поводу ожидания новых встреч для обсуждения урегулирования конфликта.