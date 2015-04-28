​За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования 74 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 74 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кохнегышлаг в Агстафинском районе с позиций в селе Паравакар Иджеванского района, а также позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района.

Армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Кенгерли, Гарагашлы, Шихлар, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.