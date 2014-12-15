​За последние сутки армянская сторона 55 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в различных направлениях фронта в течение суток был нарушен, в целом, 55 раз. Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил со своих позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех и Айгепар Бердского района, подвергли обстрелу территории сёл Агбулаг и Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных в селах Беркабер и Паравакар Иджеванского района - село Кохнегышлаг Агстафинского района и село Гызылгаджили Газахского района.

Обстрелу подверглись также позиции азербайджанских вооруженных сил с армянских позиций, расположенных на территории сел Юсифджанлы, Джавахирли, Шихлар, Мерзили, Сарыджалы, Кенгерли, Шураабад, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенных пунктов Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района. Обстрел со стороны армянских вооруженных формирований по позициям азербайджанских вооруженных сил велся также с безымянных высот на территории Геранбойского, Физулинского и Ходжавендского районов.

Огневые точки противника подавлены ответным огнем.

В целом, в течение суток в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 108 раз.