Явер Джамалов: Новый вид продукций оборонного назначения сыграли важную роль в уничтожении живой силы и техники противника в апрельских боях

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ «Сегодня азербайджанская армия стала одной из сильнейших армий в регионе. Апрельские бои прошлого года еще раз подтвердили это».

Как сообщает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

«В результате сокрушительных ударов по армии оккупационной страны вооруженные силы Азербайджана освободили ряд населенных пунктов и стратегических высот от вражеских сил. В ходе этих боев была широко применена продукция оборонной направленности, произведенная на предприятиях министерства оборонной промышленности.

Новый вид вооружения национальной продукции оборонной направленности сыграли важную роль в выявлении и уничтожении живой силы и боевой техники противника», - сказал министр.