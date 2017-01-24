Washington Times: Решив нагорно-карабахский конфликт, Трамп заслужит Нобелевскую премию

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Справедливо ли президенту Бараку Обаме присудили Нобелевскую премию мира, рассудит история. Сегодня у его преемника Дональда Трампа есть «историческая возможность» получить эту престижную награду заслуженно, если он сможет использовать своё «самопровозглашённое мастерство в заключении сделок», чтобы урегулировать один из самых сложных «замороженных конфликтов» современности — между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом утверждает генеральный директор компании Caspian Group Holdings Роб Собхани в своей статье для The Washington Times.

По его мнению, новому президенту США лишь остаётся «снова выступить в качестве лидера свободного мира» и доказать свои умения «заключать сделки», убедив Россию посодействовать восстановлению отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Война из-за Нагорного Карабаха между этими странами разразилась в 1991 году, спустя три года было подписано перемирие, но на границе до сих пор происходят столкновения — бои продолжаются. На данный момент в результате конфликта около миллиона человек потеряли свои дома и почти пятая часть азербайджанской территории занята силами Армении", - пишет Собхани.

В своей статье в The Washington Times Собхани подчёркивает, что разрешение конфликта в Нагорном Карабахе покажет, действительно ли российский президент Владимир Путин хочет быть партнёром США или же он предпочитает «манипулировать горячими точками по всему миру» ради стратегических интересов Москвы.

Ведь именно у российского лидера, по мнению автора статьи, находятся ключи к урегулированию кризиса, поскольку Кремль имеет большое влияние на Ереван, считая его чуть ли не своим «авианосцем» в Каспийском море. Поддержание конфликта в его «замороженном» состоянии позволяет президенту Путину препятствовать экспорту азербайджанского природного газа в Европу и таким образом поддерживать зависимость ЕС от российских энергоресурсов. Настояв на немедленном урегулировании кризиса, президент Трамп очень скоро сможет понять, кто такой Путин: настоящий «миротворец» или «дестабилизирующая сила» в мире.

США вместе с Россией и Францией входят в Минскую группу, которая взяла на себя ответственность по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Однако Россия «не только неоднократно саботировала» все попытки найти решение кризиса, но также оказывала военную поддержку Армении, тем самым лишь усугубляя ситуацию. И, к сожалению, Вашингтон был слишком занят тем, что происходит на Ближнем Востоке, чтобы попытаться восстановить мир между Ереваном и Баку. Но обе страны заслуживают этого долгожданного перемирия, и Дональд Трамп в случае успеха продемонстрирует всему миру, что Америка «снова в деле» поддержания глобальной стабильности, рассуждает Собхани.

Кроме того, президент Трамп также даст сигнал всем «проблемным игрокам вроде Ирана», что США готовы вступиться за своих союзников в лице Азербайджана. Стоит отметить, что на Ближнем Востоке Америка «не найдёт более надёжного и верного партнёра, чем президент Азербайджана Ильхам Алиев».

И теперь самой главной задачей для нового президента США становится убедить Владимира Путина принять следующие условия перемирия. Во-первых, необходимо незамедлительно вывести войска Армении с территории Азербайджана. В обмен на это Баку соглашается проложить свой газопровод в Европу через Армению. Затем следует договориться о высшей степени автономии для Нагорного Карабаха, а российские, французские и американские войска будут присутствовать там в качестве миротворцев — за счёт Азербайджана. И, наконец, необходимо создать Фонд реконструкции и восстановления отношений между Баку и Ереваном, который займётся развитием совместных проектов. Здесь также стоит затронуть вопрос о создании новой АЭС, которая заменит атомную станцию ещё советских времён вблизи города Мецамор.

Учитывая популярность Ильхама Алиева в его стране, Азербайджан полностью готов к миру. И теперь дело остаётся за Арменией и способностями Трампа убедить Путина надавить на президента Сержа Саргсяна, чтобы тот пошёл на урегулирование. При этом и Москва, и Вашингтон должны показать, что они не отворачиваются от Еревана. Трампу необходимо продемонстрировать России, что разрешение этого конфликта благотворно скажется на интересах всех сторон.

Как говорил лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, «Мир — это не подарок Господа его творениям, это наш подарок друг другу». И если американский президент снова выступит в роли «лидера свободного мира», он подарит мир Армении и Азербайджану и станет главным претендентом на столь высокую награду, заключает автор.