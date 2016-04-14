​Washington Times: США должны приложить усилия для изменения статус-кво вокруг нагорно-карабахского конфликта

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Настало время Конгрессу США предпринять меры по направлению к мирному и полному примирению между Азербайджаном и Арменией, так как режим прекращения огня не вечен.

Как передает Report, об этом говорится в статье для Washington Times главы международных отношений израильского "мозгового центра" Маян Джефф-Хоффман.

Говоря о статус-кво в конфликте, автор статьи подчеркивает, что США должны приложить усилия для изменения существующего статус-кво.

"В то время как может наличествовать другое прекращение огня - и оно может продолжаться месяцами - сохранение статус-кво схоже с нахождением рядом с вулканом, готовящимся к извержению. Нагорный Карабах взрывался много раз, делая статус-кво не только неприемлемым, но и нестабильным", - отмечается в статье.

По словам автора, Азербайджан является важным игроком в проекте международного Южного газового коридора, который принесет новые поставки газа на европейские рынки.

В качестве еще одного фактора М.Джефф-Хоффман называет рост влияния Москвы в регионе в случае, если будет сохраняться нынешний статус-кво. "Многие эксперты верят, что Москва поставила задачу перед Арменией - вассальным государством и марионеткой России - нанести первой удар с целью предупредить президента Азербайджана Ильхама Алиева, который был на тот момент в Вашингтоне и принимал участие в саммите по ядерной безопасности", - говорится в статье.

По мнению автора статьи, Москва на стороне Армении. "Москва полностью овладела Ереваном", - считает М.Джефф-Хоффман.

Автор призывает Конгресс США более активно действовать в регионе Южного Кавказа, чтобы противодействовать очередной вспышке насилия, чтобы "вмешаться и предупредить Россию, обеспечить справедливость в регионе".