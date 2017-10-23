Вышла в свет книга депутата Айдына Мирзазаде, посвященная Захре Гулиевой

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вышла в свет книга заведующего отделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата правящей Партии "Ени Азербайджан", зампреда парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдына Мирзазаде "Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün yaşyarımlıq Zəhra Quliyeva faciəsi".

Как сообщает Report, книга посвящена полуторагодовалой Захре Гулиевой и ее бабушке Сахибе Аллахвердиевой, убитых 4 июля этого года в результате прицельного обстрела из тяжелых орудий вооруженными силами Армении села Алыханлы Физулинского района.

Консультант издания - помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

В книге представлено отношение мировой и азербайджанской общественности к этому трагическому инциденту, характеризующему тяжелую ситуацию, возникшую в результате продолжения военной агрессии Армении против Азербайджана.

Здесь, исключительно на основе официальной информации дана реакция к событию как официальных органов власти Азербайджана, так и Армении, международных организаций и зарубежных официальных лиц. В книге также отразились материалы об обширных акциях протеста действующих за рубежом азербайджанских диаспорных организаций.

В состоящей из 11 глав и изданной тиражом 500 экземпляров книге из 288 страниц также собраны опирающиеся на официальные данные материалы об истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, зверствах, совершенных вооруженными силами Армении против детей в период конфликта.

В ближайшие дни издание вручат родителям Захры Гулиевой в селе Алыханлы Физулинского района и представителям села.

Отметим, что в книге использованы материалы Информационного агентства Report и ряда других местных и зарубежных печатных органов.