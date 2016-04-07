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    Вынужденные переселенцы впервые за последние 23 года побывали в освобожденном от армян селе - ФОТО

    Граждане посетили кладбище и прочитали молитвы за упокой души умерших родственников

    Физули. 7 апреля. REPORT.AZ/ Вынужденные переселенцы впервые за последние 23 года побывали в селе, освобожденном Вооруженными силами Азербайджана от армянской оккупации.

    Как сообщает Report, вынужденные переселенцы из Джабраила побывали в родном селе впервые после 23 лет оккупации. 

    Село было освобождено азербайджанской армией 22 года назад, однако гражданское население Азербайджана не имело возможности приблизиться к селу Джоджуг Марджанлы Джабраильского района по причине того, что возвышенность Леле Тепе находилась под контролем армян. Граждане посетили сельское кладбище и прочитали молитвы за упокой души умерших родственников.

    Отметим, что село Джоджуг Марджанлы было оккупировано армянскими вооруженными подразделениями в 1993 году. Село было освобождено от оккупации в начале 1994 года в результате операции Горадиз, проведенной азербайджанской армией.

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