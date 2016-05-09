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    Второй секретарь посольства России: Российское оружие в Карабах поступать не может

    Посол: Россия продает оружие как Армении, так и Азербайджану

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Россия продает оружие как Армении, так и Азербайджану". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам посол России в Армении Иван Волынкин, комментируя вопрос о поставках российского оружия Армении. 

    Один из сопровождавших посла вторых секретарей посольства попросил журналистов отключить камеры, после чего сделал заявление:  "Разве Армения признала Карабах? Пока Армения не признала Карабах, российское оружие в Карабах поступать не может", -  сказал он. 

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