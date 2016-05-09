Второй секретарь посольства России: Российское оружие в Карабах поступать не может

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Россия продает оружие как Армении, так и Азербайджану". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам посол России в Армении Иван Волынкин, комментируя вопрос о поставках российского оружия Армении.

Один из сопровождавших посла вторых секретарей посольства попросил журналистов отключить камеры, после чего сделал заявление: "Разве Армения признала Карабах? Пока Армения не признала Карабах, российское оружие в Карабах поступать не может", - сказал он.