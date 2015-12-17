Встреча президентов Азербайджана и Армении состоится в Швейцарии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоится 19 декабря в швейцарском Берне.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

"Президент Армении Серж Саргсян 18 декабря отправится с рабочим визитом в Берн (Швейцария), где 19 декабря при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", — говорится в сообщении.