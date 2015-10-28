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    Игорь Попов: Рассчитываем, что встреча президентов Азербайджана и Армении состоится в конце года

    У президентов есть настрой на встречу

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "У президентов Азербайджана и Армении есть настрой на встречу. Рассчитываем, что в конце года эта встреча состоится". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

    Cопредседатели МГ ОБСЕ посетили регион на этой неделе. После встреч в Ереване 27 октября посредники, перейдя линию соприкосновения армянских и азербайджанских войск, прибыли в Баку. Основной темой нынешнего визита стала организация очередной встречи президентов Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

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