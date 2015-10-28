Игорь Попов: Рассчитываем, что встреча президентов Азербайджана и Армении состоится в конце года

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "У президентов Азербайджана и Армении есть настрой на встречу. Рассчитываем, что в конце года эта встреча состоится". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

Cопредседатели МГ ОБСЕ посетили регион на этой неделе. После встреч в Ереване 27 октября посредники, перейдя линию соприкосновения армянских и азербайджанских войск, прибыли в Баку. Основной темой нынешнего визита стала организация очередной встречи президентов Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.