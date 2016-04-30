ВС Азербайджана уничтожили двоих армянских военнослужащих

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные Силы Азербайджана уничтожили двоих армянских военнослужащих. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, смертельные ранения получили военнослужащие Гарик Мовсисян, 1997 года рождения, и Вазген Арутюнян, 1968 года рождения.

Отметим, 29 апреля армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 128 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60, 82 и 120 мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селах Гызылгаджилы, Кямярли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы, Сарыджалы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.