​ВС Азербайджана уничтожили армянский танк с личным составом

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ ВС Армении в ночь на воскресенье предприняли очередную провокацию в зоне карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В нем отмечается, что за сутки велся интенсивный обстрел населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, ВС Армении выпустили 20 снарядов из гаубицы:

"За сутки велся интенсивный обстрел населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Обстрелу подверглись населенные пункты, расположенные в Тертерском районе. ВС Армении выпустили 20 снарядов из 122-мм гаубицы Д-30".

«Армянские танки ночью приблизились к позициям азербайджанской армии и начали их обстреливать. С привлечением дополнительной живой силы армянская сторона попыталась перейти в атаку. Однако, ВС Азербайджана предотвратили эту попытку, уничтожив один вражеский танк с личным составом. После этого, армянская сторона была вынуждена отойти в сторону Агдари. Вся ответственность за эскалацию ситуации на линии соприкосновения лежит на армянской стороне. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет», — говорится в сообщении.