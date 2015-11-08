Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ ВС Армении за минувшие сутки с применением минометов калибра 82-мм нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 89 раз.

Об этом сообщили Report в воскресенье в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что ВС Армении накануне и минувшей ночью с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Бербакер Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах и в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Вместе с тем, с позиций в селе Мосесгех Бердского района Армении были обстреляны азербайджанские позиции в селе Агдам Товузского района.

Обстрел также велся, с безымянных высот Красносельского района Армении в направлении позиций ВС Азербайджана на безымянных высотах Гедабейского района.

Также позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Талыш, Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Геранбойского, Ярымджа, Чилябюрт, Гекарх Тертерского, Шихлар, Баш Гарванд, Джавахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли Физулинского, Мехтили Джабраильского районов.

Огонь велся и с позиций противника на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

С учетом оперативной обстановки, ВС Азербайджана нанесли по позициям противника 95 огневых ударов.