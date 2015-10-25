​ВС Азербайджана нанесли по позициям Армении 92 огневых удара

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ВС Армении за минувшие сутки с применением минометов нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 84 раза.

Как передает Report со ссылкой на сайт минобороны Азербайджана, ВС Армении накануне и минувшей ночью с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского, Воскеван Ноемберянского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Газалгаджили и Гушчу Айрым Газахского района.

Кроме того, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Гедабейского района.

Азербайджанские позиции также обстреливались с позиций, расположенных вблизи сел оккупированных Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского, Ярымджа, Гызыоба, Чилябурт Тертерского, Шихлар, Джавахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мерзили, Исифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского и Мехдили Джебраильского районов.

Также обстрел азербайджанских позиций велся с позиций, расположенных на оккупированных безымянных высотах Гекгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

С учетом оперативной обстановки ВС Азербайджана нанесли по позициям противника 92 огневых удара.