​ВС Армении с использованием минометов и гранатометов нарушили режим прекращения огня

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные подразделения Армении с использованием 60-миллиметровых минометов и гранатометов в течение суток 58 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили Reportв пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района. С позиций, расположенных вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлистан Геранбойского района, Гейарх Тертерского района, Сарыджплы, Кенгерли, Шихлар, Новрузлу, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, были обстреляны позиции наших Вооруженных Сил.

Учитывая оперативную обстановку, Вооруженные Силы Азербайджана нанесли 61 залповый удар по огневым точкам, позициям и траншеям врага.