ВС Армении обстреляли гражданское население в Агдаме

Агдам. 3 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли сотрудников Агдамского управления механического орошения.

Как сообщает Карабахское бюро Report, это произошло минувшей ночью.

Обстрел произошел при проведении сотрудниками управления ремонтно-восстановительных работ в прифронтовом селе Джаманлы в Агдамском районе. В результате обстрела, длившегося несколько минут, сотрудники управления не пострадали, но технике нанесен ущерб.

Как сообщил местному бюро Report начальник управления Хафиз Азимзаде, в работавшее на территории механическое устройство попали неcколько снарядов, выпущенных из орудий различного калибра:

"Угодившие в агрегат снаряды вывели его из строя. Хоть и с большим трудом, но нашим сотрудникам удалось вынести технику с обстреливаемой территории".