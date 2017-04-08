ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Вазашен Иджеванского района, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.