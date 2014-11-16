ВС Армении нарушили режим прекращения огня 63 раза за стуки

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 63 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, накануне и минувшей ночью с позиций, расположенных у сел Айгепар и Мосесгех Бердского района Армении, были подвергнуты обстрелу позиции азербайджанских войск в селе Алибейли Товузского района Азербайджана.

Обстрел также велся с армянских позиций в селах Барекамаван Ноэмберянского и Азатамут Иджеванского района Армении в направлении сел Гаймаглы и Джафарли Газахского района Азербайджана.

Одновременно обстрел велся с позиций вблизи оккупированных сел Чилябюрт и Гейарх Тертерского, Шыхлар, Сарыджалы, Марзилли и Шураабад Агдамского, Горадиз, Ашагы Вейсялли, Ашаги Сейидбейли, Гараханбейли - Физулинского, Куропаткино - Ходжавендского, Мехдили Джабраильского районов.

Кроме того, обстрел велся с позиций ВС Армении, расположенных на безымянных высотах на территории Герабойского Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Обстрел был подавлен ответным огнем.