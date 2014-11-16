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    ВС Армении нарушили режим прекращения огня 63 раза за стуки

    Обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 63 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

    Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, накануне и минувшей ночью с позиций, расположенных у сел Айгепар и Мосесгех Бердского района Армении, были подвергнуты обстрелу позиции азербайджанских войск в селе Алибейли Товузского района Азербайджана.

    Обстрел также велся с армянских позиций в селах Барекамаван Ноэмберянского и Азатамут Иджеванского района Армении в направлении сел Гаймаглы и Джафарли Газахского района Азербайджана.

    Одновременно обстрел велся с позиций вблизи оккупированных сел Чилябюрт и Гейарх Тертерского, Шыхлар, Сарыджалы, Марзилли и Шураабад Агдамского, Горадиз, Ашагы Вейсялли, Ашаги Сейидбейли, Гараханбейли - Физулинского, Куропаткино - Ходжавендского, Мехдили Джабраильского районов.

    Кроме того, обстрел велся с позиций ВС Армении, расположенных на безымянных высотах на территории Герабойского Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

    Обстрел был подавлен ответным огнем.

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