ВС Армении 68 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Подразделения армянских вооруженных сил вновь нарушили режим прекращения огня, 68 раз за сутки подвергнув обстрелу позиции Национальной армии Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе Минобороны АР.

В оборонном ведомстве отметили, что вчера и минувшей ночью армяне с позиций близ сел Шаваршаван и Довех Ноэмберянского района Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли и КемерлиГазахского района АР.

Огонь велся также с направления села Беркабер Иджеванского района Армении в направлении села Агбулаг Товузского района Азербайджана, а также с безымянных высот Красносельского района Армении в направлении безымянных высот Гядябяйского района АР.

Кроме того, обстрел велся с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт, Чайлы, Гейарх, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Кянгярли, Гарагашлы, Сарыджалы, Джвахирли, Марзили, Новрузлу, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Также огонь велся с армянских позиций на оккупированных безымянных высотах Гейгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.