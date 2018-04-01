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    ВС Армении 105 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 105 раз.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и Агбулаг Товузского района.
    Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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