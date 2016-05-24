Дерек Хоган: Нагорно-карабахский конфликт продолжается слишком долго

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт продолжается слишком долго.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель посла США в Азербайджане Дерек Хоган на презентации книги Томаса Гольца "Азербайджанский дневник" в Университете АДА.

По его словам, США, как член Минской группы ОБСЕ, продолжат усилия для мирного урегулирования конфликта.

Дипломат выразил надежду, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении поспособствует продвижению вперед урегулирования этого конфликта.