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    Дерек Хоган: Нагорно-карабахский конфликт продолжается слишком долго

    Дипломат выразил надежду, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении поспособствует продвижению урегулирования конфликта

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт продолжается слишком долго. 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель посла США в Азербайджане Дерек Хоган на презентации книги Томаса Гольца "Азербайджанский дневник" в Университете АДА. 

    По его словам, США, как член Минской группы ОБСЕ, продолжат усилия для мирного урегулирования конфликта. 

    Дипломат выразил надежду, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении поспособствует продвижению вперед урегулирования этого конфликта.

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