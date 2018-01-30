Впервые в Азербайджане министр проведет прием на освобожденной из-под оккупации территории

Баку. 30 января. REPORT.AZ. Впервые в Азербайджане состоится прием на освобожденных из-под оккупации территориях.

Как сообщает Report, министр юстиции Фикрет Мамедов примет в селе Джоджуг Марджанлы жителей Джебраильского, Физулинского и Бейлаганского районов.

Прием состоится 23 февраля.

Отметим, что село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. В ходе Горадизской операции, осуществленной азербайджанской армией в начале 1994 года, село было освобождено. Однако ввиду того, что вражеские силы контролировали высоту Леле-Тепе, в Джоджуг Марджанлы проживала всего лишь одна азербайджанская семья. 2 апреля 2016 года стратегическая высота Леле-Тепе в селе Джоджуг Марджанлы была отвоевана нашей армией. После этого село было полностью реконструировано, были построены новые дома, налажена инфраструктура, жители села вернулись к родным очагам. 17 июня прошлого года президент Ильхам Алиев посетил село Джоджуг Марджанлы, встретился с жителями.