Возбуждено уголовное дело в отношении армянского игрока в покер, открывшего стрельбу на территориях Азербайджана

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина Дэна Билзеряна. Как заявили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что 28 августа текущего года он, войдя в сговор с группой лиц на территории Армении и оккупированных землях Азербайджана, в составе организованной преступной группировки, нарушив территориальную целостность Азербайджана, незаконно пересек международно признанные границы Азербайджанской Республики, оказавшись в Ханкенди. На оккупированных землях Азербайджана он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. Поисками преступника займется “Интерпол”. Отметим, что гражданин США Дэн Билзерян известен как игрок в покер.