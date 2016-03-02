МИД Азербайджана: Вопрос печатания денег для сепаратистского режима в Нагорном Карабахе находится в центре внимания

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Вопрос незаконного печатания денег и монет для сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана постоянно находится в центре внимания внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на презентации доклада МИД "Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана".

Он отметил, что вопрос незаконной финансовой и фискальной деятельности также отражен в этом докладе.

Х.Гаджиев добавил, что также предпринимаются шаги в отношении информации о включении денег, незаконно выпущенных для сепаратистского режима, в коллекции нумизматов.