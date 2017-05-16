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    Вопрос нагорно-карабахского урегулирования обсудят на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске

    Доклад: Минская группа ОБСЕ и Анжей Каспшик должны использовать весь потенциал для достижения мирного соглашения

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Минская группа ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик должны использовать весь потенциал для  достижения мирного соглашения. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, который будет представлен в рамках генерального комитета по вопросам политики и безопасности на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-9 июля.

    В докладе отмечается, что апрельские столкновения прошлого года стали наиболее серьезной эскалацией конфликта с 1994 года, выражается озабоченность  многочисленными недавними нарушениями прекращения огня на линии соприкосновения. 

    "Мы сожалеем об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта. Необходимо вернуться к переговорному столу всеми сторонами, чтобы избежать дальнейшей военной конфронтации и деэскалации ситуации", - отмечается в докладе, который ожидается принять в ходе предстоящей ежегодной сессии Ассамблеи.

    В ходе сессии также планируется принять резолюцию, в которой депутаты ПА ОБСЕ, подчеркнув недостаток прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, призовут стороны продолжить переговоры для его урегулирования.

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