Нагорно-карабахский конфликт включен в доклад и проект резолюции ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Докладчик ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, шведский депутат Маргарета Седерфелт подготовила доклад и проект резолюции, который будет рассмотрен на 25-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси с 1 по 5 июля.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в доклад и проект резолюции включен вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ряда других нерешенных конфликтов региона.

"Потеря доверия, которую мы наблюдаем во всем регионе ОБСЕ, оказала ощутимое негативное воздействие на нашу взаимную безопасность. Только путем укрепления диалога и политической воли дипломатические усилия могут привести к успеху в сближении противоборствующих сторон, разрешения конфликтов и решения общих угроз", - заявила автор доклада.

М.Седерфелт отметила, что ОБСЕ должна использовать весь свой потенциал для решения подобных проблем.

В докладе также выражается озабоченность по поводу недавней военной эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта, в резолюции содержится "призыв к парламентариям по поощрению к политической воле сторон конфликта в целях содействия соглашению об укреплении мер доверия по снижению риска для дальнейших военных действий".