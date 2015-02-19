Вопрос азербайджанских заложников поднят в ходе зимней сессии ПА ОБСЕ

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Вопрос находящихся в армянском плену азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева был поднят в ходе зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене. Как сообщает Report, данный вопрос был поднят главой азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой.

В ходе выступления Б.Мурадова отметила, что азербайджанцы Д.Аскеров и Ш.Гулиев были захвачены в заложники, когда пытались навестить могилы своих родственников в Кельбаджарском районе. Депутат подчеркнула, что в письменной форме обратилась в секретариат ПА ОБСЕ по данному вопросу. "К сожалению, на сегодняшний день картина удручающая, они все еще находятся в неволе", - подчеркнула Б.Мурадова.

"Какие санкции могут быть применены в отношении сепаратистов, которые нарушили право азербайджанцев посетить свои дома?", - добавила депутат.

В свою очередь действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил свою поддержку существующему формату Минской группы ОБСЕ. Он отметил, что в рамках председательства Сербии в организации намерен активизировать свою деятельность в направлении урегулирования данного конфликта.

И.Дачич отметил, что в скором времени намерен посетить Азербайджан и Армению. В ходе этого визита у него будет возможность поговорить с руководством обеих стран и поднять ряд вопросов, в том числе и вопрос заложников.