​Вооруженные силы Азербайджана уничтожили живую силу и боевую технику врага - ВИДЕО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Азербайджана 26 марта на линии соприкосновения войск уничтожили живую силу и боевую технику, принадлежащую Вооруженным силам Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Расположенные на передней линии обороны подразделения Вооруженных сил Азербайджана точным ударом вывели из строя военные транспортные средства и позиции врага.

Минобороны еще раз заявляет, что ВС Азербайджана держат под прицелом не гражданские, а исключительно военные объекты. Противоположная сторона, как всегда, скрывает свои потери от общественности", - говорится в информации.