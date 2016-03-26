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    ​Вооруженные силы Азербайджана уничтожили живую силу и боевую технику врага - ВИДЕО

    Предотвращена попытка вражеской диверсии

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Азербайджана 26 марта на линии соприкосновения войск уничтожили живую силу и боевую технику, принадлежащую Вооруженным силам Армении.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    "Расположенные на передней линии обороны подразделения Вооруженных сил Азербайджана точным ударом вывели из строя военные транспортные средства и позиции врага.

    Минобороны еще раз заявляет, что ВС Азербайджана держат под прицелом не гражданские, а исключительно военные объекты. Противоположная сторона, как всегда, скрывает свои потери от общественности", - говорится в информации. 

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