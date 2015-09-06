​Вооруженные Силы Азербайджана произвели 208 огневых ударов по позициям врага

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении в различных направлениях фронта, в целом 145 раз в течение суток нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82 миллиметровые минометы, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных близ сел Довех, Барекамаван, Воскепар Ноемберянского района Армении, на безымянных высотах Бердского района, сел Айгепар, Мосезгех, Чинари и безымянных высотах на территории Красносельского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные на территории сел Кямярли, Гаймаглы, Ашагы Аскепаран Газахского района, на безымянных высотах Товузского района, в селах Алибейли, Агдам и Коханеби и на безымянных высотах Гядабяйского района.

Позиции наших Вооруженных сил были обстреляны с позиций, расположенных в селах Тап Гарагоюнлу, Гюлистан Геранбойского района Азербайджанской Республики, Чилябюрт, Гойарх, Чайлы, Ярымча Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кенгерли, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Марзили, Гарагашлы, Джавахирли Агдамского района, Курапаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдурахманлы, Ашагы Вейсали, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебрайильского района, а также на безымянных высотах на территориях Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, Вооруженные Силы Азербайджана произвели 208 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.