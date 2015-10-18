ВС Азербайджана нанесли по армянским позициям более 60 огневых ударов

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 58 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения войск, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Азербайджанские позиции обстреливались с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Геранбойского, Чайлы, Чилябурт, Гызылоба Тертерского, Шураабад, Кенгерли, Сарыджалы,Шыхлар, Баш Гервенд, Мерзили, Джавахирли, Новрузлу, Гарагашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского районов.

Вместе с тем, обстрел азербайджанских позиций велся с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

С учетом оперативной обстановки, ВС Азербайджана нанесли по позициям противника 63 огневых удара.