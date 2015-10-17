Вооруженные силы Азербайджана нанесли 96 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 93 раза за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Довех, Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджили, Кемерли и Гаймаглы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 96 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.