​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 95 огневых ударов по позициям врага

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 91 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кемерли, Фарахли, Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Новрузлу, Шураабад, Шыхлар, Гарагашлы, Мярзили, Немирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 95 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.