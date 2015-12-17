​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 88 огневых ударов по позициям врага

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя минометы калибра 60 и 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 84 раза за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 88 огневых ударов по точкам, позициям и окопам врага.