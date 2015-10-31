​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 88 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 87 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылагаджлы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Мярзили, Новрузлу, Шыхлар, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 88 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.